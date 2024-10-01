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Чайник заварочный «Эстиа», фарфор 0,55 л - фото 1

Чайник заварочный «Эстиа», фарфор 0,55 л

Артикул: CH-066-084
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Ширина120 мм
  • Высота100 мм
  • Объем0,55 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

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