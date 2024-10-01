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Чайник «Проотель», термостойкое стекло 1 л - фото 1Чайник «Проотель», термостойкое стекло 1 л - фото 2

Чайник «Проотель», термостойкое стекло 1 л

Артикул: CH-065-983
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Вес0,406 кг
  • Объем1 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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