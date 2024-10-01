Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр80 мм
- Вес0,406 кг
- Объем1 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Каберне», 0,47л
Бокал-флюте «Ревил ап», 0,21л
Кружка для пива, поликарбонат 0,5л
Бокал для пива «Мельница»
Бокал для бренди «Шарант», 0,3л
Бокал для коктейлей «И Меравиглиози»
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,38л
Чайник заварочный «Синий крафт», керамика 0,4 л, голубой
Чайник заварочный с металлическим ситом, фарфор 0,45 л
Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л, зеленый
Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,6 л
Чайник заварочный «Виллоу» с крышкой, фарфор 0,6 л
Чайник заварочный «Соло», фарфор 0,4 л, белый
Чайник заварочный «Романс-Восток», фарфор 0,8 л, синий
Чайник заварочный «Вейвел» с крышкой, фарфор 0,45 л
Чайник заварочный «Аркадия» с крышкой, фарфор 0,6 л
Чайник заварочный «Белая» восточный, фарфор 0,6 л