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Чайник заварочный, сталь нержавеющая, 5 л - фото 1

Чайник заварочный, сталь нержавеющая, 5 л

Артикул: CH-066-070
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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