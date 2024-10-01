Товар в корзине. Перейти
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,7 л - фото 1

Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,7 л

Артикул: CH-065-999
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чайник заварочный с ситом, чугун 0,65 л
Фотография товара Чайник заварочный с ситом, чугун 0,65 л от компании ChiedoCover.
Следующий Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л
Фотография товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Высота130 мм
  • Диаметр63 мм
  • Вес0,315 кг
  • Объем0,7 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бокал для вина, 0.25л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Бокал для вина, 0.25л

8
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,4л

5
В наличии 384 шт.
Распродажа
Фотография товара Кружка для пива «Британия», 0,57л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для пива «Британия», 0,57л, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Британия», 0,57л

12
В наличии 345 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Паб», 0,67л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Паб», 0,67л

12
В наличии 882 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Романс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Романс», произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Романс»

9
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л

8
В наличии 360 шт.

Другие товары из раздела заварочные чайники

Фотография товара Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,65 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,65 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 260
Оптовая цена

Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,65 л, прозрачный

9
В наличии 2016 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,4 л, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,4 л

15
В наличии
Фотография товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л

8
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный с ситом, чугун 0,9 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 650
Оптовая цена

Чайник заварочный с ситом, чугун 0,9 л, черный

15
В наличии 72 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,95 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,95 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,95 л, белый

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Соло», фарфор 0,4 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Соло», фарфор 0,4 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Чайник заварочный «Соло», фарфор 0,4 л, белый

14
В наличии 73 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Комфорт», фарфор 0,5 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Комфорт», фарфор 0,5 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Чайник заварочный «Комфорт», фарфор 0,5 л, белый

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 850

Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный

6
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Блю Дэппл», фарфор 0,85 л белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 210
Оптовая цена

Чайник заварочный «Блю Дэппл», фарфор 0,85 л белый, синий

14
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Карат», фарфор 0,7 л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Чайник заварочный «Карат», фарфор 0,7 л

5
В наличии

Товар в корзине

Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,7 л
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,7 л
от 920
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бокал для вина, 0.25л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Бокал для вина, 0.25л

8
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,4л

5
В наличии 384 шт.
Распродажа
Фотография товара Кружка для пива «Британия», 0,57л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для пива «Британия», 0,57л, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Британия», 0,57л

12
В наличии 345 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Паб», 0,67л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Паб», 0,67л

12
В наличии 882 шт.