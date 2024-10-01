Характеристики товара
Описание
С заварочным чайников «Кунстверк» любая чайная церемония превратится в праздник. Сделан из экологичного материала, имеет безупречный белый цвет без примесей. Прочный фарфор хорошо сохраняет тепло и позволит долгое время наслаждаться насыщенным вкусом напитка. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине. Классическая форма чайника впишется в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Высота80 мм
- Диаметр90/65 мм
- Вес0,65 кг
- Объем0,7 л
- Материалфарфор
- Цветбелый