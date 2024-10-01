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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,7 л, белый - фото 1

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,7 л, белый

Артикул: CH-065-324
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

С заварочным чайников «Кунстверк» любая чайная церемония превратится в праздник. Сделан из экологичного материала, имеет безупречный белый цвет без примесей. Прочный фарфор хорошо сохраняет тепло и позволит долгое время наслаждаться насыщенным вкусом напитка. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине. Классическая форма чайника впишется в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Высота80 мм
  • Диаметр90/65 мм
  • Вес0,65 кг
  • Объем0,7 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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