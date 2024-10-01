Товар в корзине. Перейти
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л - фото 1

Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л

Артикул: CH-065-565
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло, 1 л
Фотография товара Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло, 1 л от компании ChiedoCover.
Следующий Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л
Фотография товара Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,27 кг
  • Объем0,6 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л

6
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽

Бокал для вина, фиолетовый

14
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Элеганс», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Элеганс», 0,62л

14
В наличии 2933 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,266л, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эмбасси», 0,266л

15
В наличии 121 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л

5
В наличии 144 шт.

Другие товары из раздела заварочные чайники

Фотография товара Чайник заварочный «Маррон Реативо», фарфор 0,5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Маррон Реативо», фарфор 0,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Чайник заварочный «Маррон Реативо», фарфор 0,5 л

6
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л, произведённого компанией ChiedoCover
от980

Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л

8
В наличии 52 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,9 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,9 л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,9 л

7
В наличии 36 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 550

Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный, чугун 0,75 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240

Чайник заварочный, чугун 0,75 л, черный

9
В наличии 56 шт.
Фотография товара Чайник заварочный стекло, дерево 0,6 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный стекло, дерево 0,6 л , произведённого компанией ChiedoCover
от2 450

Чайник заварочный стекло, дерево 0,6 л

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 850

Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный

6
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Версаль», фарфор 0,4 л, произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Чайник заварочный «Версаль», фарфор 0,4 л

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Белая» классик, фарфор 0,85 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260
Оптовая цена

Чайник заварочный «Белая» классик, фарфор 0,85 л

8
В наличии 40 шт.
Фотография товара Чайник заварочный, стекло, пластик 0,8 л прозрачный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный, стекло, пластик 0,8 л прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 810
Оптовая цена

Чайник заварочный, стекло, пластик 0,8 л прозрачный, черный

15
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л
от 1 030
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л

6
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽

Бокал для вина, фиолетовый

14
В наличии 144 шт.