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Чайник заварочный «Опшенс» с крышкой, фарфор 0,35 л, белый - фото 1

Чайник заварочный «Опшенс» с крышкой, фарфор 0,35 л, белый

Артикул: CH-066-032
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,38 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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