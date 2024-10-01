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Чайник заварочный, сервировочный 0,6 л - фото 1Чайник заварочный, сервировочный 0,6 л - фото 2

Чайник заварочный, сервировочный 0,6 л

Артикул: CH-066-007
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,6 л
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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