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Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,35 л - фото 1

Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,35 л

Артикул: CH-066-005
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Высота105 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,246 кг
  • Объем0,35 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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