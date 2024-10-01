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Чайник заварочный «Восток», фарфор 0,75 л, синий - фото 1

Чайник заварочный «Восток», фарфор 0,75 л, синий

Артикул: CH-066-037
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Высота125 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0,541 кг
  • Объем0,75 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

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