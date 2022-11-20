Характеристики товара
Описание
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Спандекс
|120
|2190
|Спандекс
|150
|2290
|Спандекс
|180
|2490
|Бифлекс
|120
|3490
|Бифлекс
|150
|3590
|Бифлекс
|180
|3890
Зажим прозрачный с липучкой
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