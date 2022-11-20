Характеристики товара
Описание
Материал — бифлекс
Плотность — 200 г/м²
Основные характеристики
- Вид чехладля стульев
- Цветбелый
Материал — бифлекс
Плотность — 200 г/м²
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Чехол Е01 на стул Eames, серый
Чехол Е01 на стул Eames, бежевый
Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный бежевый
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный коричневый
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный серый
Чехол 49, габардин
Чехол на стул Форест
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный, велюр желтый
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50