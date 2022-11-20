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Чехол 08 белый бифлекс

Артикул: CH-049-834
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал — бифлекс

Плотность — 200 г/м²

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Основные характеристики

  • Вид чехладля стульев
  • Цветбелый
Сошьём чехол на стул на заказ

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Индивидуальный заказ

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