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Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс
11 оценок
1 90032
2 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс - фото 1Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс - фото 2Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс - фото 3Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс - фото 4Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс - фото 5Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс - фото 6
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс производства ChiedoCover
Хит

Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс

Артикул: CH-053-939
11 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Материалспандекс
  • ДетскоеНет
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.

Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.

Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.

Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Цвет чехла может быть любым.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Материалспандекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Ширина см Длина см Высота см Оптовая цена руб
Спандекс 60 120/150/180 75 1590
Спандекс 70 120/150/180 75 1650
Спандекс 80 120/150/180 75 1690
Спандекс 90 120/150/180 75 1990
Бифлекс 60 120/150/180 75 2390
Бифлекс 80 120/150/180 75 2590
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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