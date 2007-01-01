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Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс
45 оценок
1 39036
2 150 ₽
Товар в корзине. Перейти
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс - фото 1Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс - фото 2Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс - фото 3Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс - фото 4Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс - фото 5
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс производства ChiedoCover
+8Реальное изображение товара 7 Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс производства ChiedoCover
Хит

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс

Артикул: CH-003-490
45 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Высота1100 мм
  • Диаметр столешницы800 мм
  • Расстояние между ножек500 мм
  • Материалспандекс
Все характеристики
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Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.

Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.

Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.

Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Диаметр столешницы800 мм
  • Расстояние между ножек500 мм
  • Материалспандекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс - ткань в цвете ТБФ-4-17 Темно-серыйТБФ-4-17 Темно-серый
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс - ткань в цвете ТБФ-3-9 КоричневыйТБФ-3-9 Коричневый
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Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см

17

Товар в корзине

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см, спандекс
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