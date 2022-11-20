Спальное место - 90 x 43
- маятниковый механизм
- матрасик в комплекте.
Льняные ткани
Комплект мебели Модерн
Прихожая лофт Наталь
Декоративная подушка Морокко
Постельное белье SELMA, 2000x1400
Диван малогабаритный Панда, голубой
Диван Флай, фиолетовый
Диван Эдем, серый
Диван Рио, бирюза
Диван Даллас с оттоманкой, какао
Кровать Амстердам двухъярусная детская с 1-м ящиком
Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Стандарт белая
Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Стандарт слоновая кость
Кроватка-домик Авеньён
Кроватка-домик Авеньён (без борта)
Кроватка Авеньён (без борта)
Кроватка Авеньён
Кроватка-домик Ницца
Кроватка-домик Ницца (без борта)
Кроватка Ницца