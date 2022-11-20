Кровать упакована в гофрокартон. Размер упаковки 130*70*15 см.
Материал - Цельный массив сосны
Размер - Спальное место 120*60 см
Модель предусматривает
- два уровня дна
- колеса
- качалка
-защитная накладка на бортик
Комплект - Дополнительно можно приобрести независимые выкатные ящики
Ткань Hilton, рогожка
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
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