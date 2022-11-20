Детская кроватка СОНАТА, серая

5 оценок

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Детская кроватка СОНАТА, серая

4.9
6 990 ₽
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Детская тарелка Кот

Характеристики товара

Описание

Кровать упакована в гофрокартон. Размер упаковки 130*70*15 см.
Материал - Цельный массив сосны
Размер - Спальное место 120*60 см
Модель предусматривает
- два уровня дна
- колеса
- качалка
-защитная накладка на бортик
Комплект - Дополнительно можно приобрести независимые выкатные ящики

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Основные характеристики

  • Материалмассив, дерево, сосна
  • Цветсерый

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