Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт
Ложка столовая «Оливия»
Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый
Олд фэшн «Гладкий», 250мл, стекло, прозрачный
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.6 л, красное
Подставка для специй коричневая
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический
Хайбол, 400мл, стекло, амбер
Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм
Емкость для соусов 690мл, пластик
Емкость для соусов 350мл, пластик
Емкость для соусов 350мл, пластик, белый
Емкость для соусов 230мл, пластик
Емкость для соусов 690мл, пластик, желтый
Емкость для соусов 350мл, пластик, прозрачный
Емкость для соусов 230мл, пластик, красная
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, красный
Спрей для масла 100мл, стекло, сталь
Диспенсер для соусов 250мл, акрил, прозрачный
Олд фэшн «Хайнесс», 400мл, стекло, прозрачный
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт
Ложка столовая «Оливия»
Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый