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Спрей для масла 100мл, сталь, стекло - фото 1

Спрей для масла 100мл, сталь, стекло

Артикул: CH-062-734
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр40 мм
  • Объем0.10 л
  • Материалсталь, стекло

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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