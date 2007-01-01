Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота255 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0.69 л
- Материалпластик
- Цветжелтый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Форма для запекания «Кунстверк» фарфор
Набор для специй, 2 предмета, стекло, нержавеющая сталь
Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый
Хайбол «Миксолоджи текстуры», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» фарфор
Стакан для коктейлей «Боро» с охладителем, 130мл, стекло, прозрачный
Емкость для соусов 690мл, пластик, белый
Емкость для соусов 690мл, пластик, красный
Емкость для соусов 230мл, пластик, белый
Емкость для соусов 350мл, пластик, прозрачный
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый
Емкость для соусов 230мл, пластик, красная
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, желтый, пластик
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, красный
Форма для запекания «Кунстверк» фарфор
Набор для специй, 2 предмета, стекло, нержавеющая сталь