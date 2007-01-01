Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Amsterdam трёхместный, коричневый
12 оценок
99 99010
111 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Amsterdam трёхместный, коричневый - фото 1Диван Amsterdam трёхместный, коричневый - фото 2Диван Amsterdam трёхместный, коричневый - фото 3Диван Amsterdam трёхместный, коричневый - фото 4Диван Amsterdam трёхместный, коричневый - фото 5Диван Amsterdam трёхместный, коричневый - фото 6Диван Amsterdam трёхместный, коричневый - фото 7
Распродажа

Диван Amsterdam трёхместный, коричневый

Артикул: CH-083-048
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2060 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья1780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантный диван с комфортной посадкой отличается безупречным стилем. Гармония лаконичных форм и мягких элементов. Сдержанный дизайн отлично впишется как в яркий интерьер, так и в помещение со строгой обстановкой. Спинка и подлокотники расположены на одном уровне. Такая конструкция создаёт границы уединённого пространства и отвечает за безмятежный отдых. Идеальным дополнением которого являются упругие подушки спинки.В основе каркаса – брус хвойных пород. Что обеспечивает надёжность и долгий срок службы дивана. За устойчивость отвечают металлические опоры высотой 150 мм, окрашенные эмалью. Диван укомплектован шестью подушками, которые входят. Имеют силиконовые подпятники, поэтому не оставят «следов» на напольном покрытии. Ножки смотрятся изящно. Благодаря им, легко делать уборку под основанием дивана.Подушки сиденья состоят из пружинного блока, войлочного настила, нескольких слоев пенополиуретана. Материал нового поколения гипоаллергенен и экологически безопасен. Его ячеистая структура обладает повышенной прочностью и «анатомической» памятью. Не проминается, моментально восстанавливает форму.Основной лицевой чехол несъёмный, чехлы подушек – съёмные. По периметру диван декорирован кантом, который придаёт завершённость его внешнему виду. Материал обивки – ткань с бархатной текстурой. Устойчива к истиранию, выпадению ворса. Смотрится благородно и подчёркивает уникальность модели. Диван Amsterdam – идеальное сочетание высокого качества материалов и эргономичности. Привнесёт в ваш дом чувство расслабления и уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2060 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья1780 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, массив, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Цветкоричневый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела диваны - лучшие модели

Фотография товара Диван Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 390

Диван Кэнди велюр светло-серый

8
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван Sigma, кожзам NITRO ORANGE, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sigma, кожзам NITRO ORANGE, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790

Диван Sigma, кожзам NITRO ORANGE, каркас серебро

10
Фотография товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790

Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро

5
Фотография товара Диван Линейный, велюр Lambre 13, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, велюр Lambre 13, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, велюр Lambre 13, ножки бук, морилка черная

12
Фотография товара Диван Линейный, велюр REMY 32, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, велюр REMY 32, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, велюр REMY 32, ножки бук морилка черная

14
Фотография товара Диван Мистик, велюр Nuvola 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Nuvola 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790

Диван Мистик, велюр Nuvola 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома

5
Фотография товара Диван Мистик, ЛДСП egger бук луговой, велюр Furla 900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, ЛДСП egger бук луговой, велюр Furla 900, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790

Диван Мистик, ЛДСП egger бук луговой, велюр Furla 900

7
New
Настоящее фото товара Диван Idle, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
127 590

Диван Idle, бежевый, орех

11
New
Настоящее фото товара Диван Pact 3, серый, произведённого компанией ChiedoCover
234 490

Диван Pact 3, серый

12
New
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, серый

6

Товар в корзине

Диван Amsterdam трёхместный, коричневый
Диван Amsterdam трёхместный, коричневый
99 990
111 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности