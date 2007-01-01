Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный
6 оценок
99 99010
111 090 ₽
Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный - фото 1Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный - фото 2Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный - фото 3Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный - фото 4Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный - фото 5Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный - фото 6Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный - фото 7
Распродажа

Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный

Артикул: CH-083-057
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Элегантный диван с комфортной посадкой отличается безупречным стилем. Гармония лаконичных форм и мягких элементов. Сдержанный дизайн отлично впишется как в яркий интерьер, так и в помещение со строгой обстановкой. Спинка и подлокотники расположены на одном уровне. Такая конструкция создаёт границы уединённого пространства и отвечает за безмятежный отдых. Идеальным дополнением которого являются упругие подушки спинки.В основе каркаса – брус хвойных пород. Что обеспечивает надёжность и долгий срок службы дивана. За устойчивость отвечают металлические опоры высотой 150 мм, окрашенные эмалью. Диван укомплектован шестью подушками, которые входят. Имеют силиконовые подпятники, поэтому не оставят «следов» на напольном покрытии. Ножки смотрятся изящно. Благодаря им, легко делать уборку под основанием дивана.Подушки сиденья состоят из пружинного блока, войлочного настила, нескольких слоев пенополиуретана. Материал нового поколения гипоаллергенен и экологически безопасен. Его ячеистая структура обладает повышенной прочностью и «анатомической» памятью. Не проминается, моментально восстанавливает форму.Основной лицевой чехол несъёмный, чехлы подушек – съёмные. По периметру диван декорирован кантом, который придаёт завершённость его внешнему виду. Материал обивки – ткань с бархатной текстурой. Устойчива к истиранию, выпадению ворса. Смотрится благородно и подчёркивает уникальность модели. Диван Amsterdam – идеальное сочетание высокого качества материалов и эргономичности. Привнесёт в ваш дом чувство расслабления и уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2060 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья1780 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, массив, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Цветсерый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
