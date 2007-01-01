Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный
11 оценок
99 99010
111 090 ₽
Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный - фото 1Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный - фото 2Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный - фото 3Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный - фото 4Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный - фото 5Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный - фото 6Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный - фото 7
Распродажа

Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный

Артикул: CH-083-062
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2060 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья1780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Элегантный диван с комфортной посадкой отличается безупречным стилем. Гармония лаконичных форм и мягких элементов. Сдержанный дизайн отлично впишется как в яркий интерьер, так и в помещение со строгой обстановкой. Спинка и подлокотники расположены на одном уровне. Такая конструкция создаёт границы уединённого пространства и отвечает за безмятежный отдых. Идеальным дополнением которого являются упругие подушки спинки.В основе каркаса – брус хвойных пород. Что обеспечивает надёжность и долгий срок службы дивана. За устойчивость отвечают металлические опоры высотой 150 мм, окрашенные эмалью. Диван укомплектован шестью подушками, которые входят. Имеют силиконовые подпятники, поэтому не оставят «следов» на напольном покрытии. Ножки смотрятся изящно. Благодаря им, легко делать уборку под основанием дивана.Подушки сиденья состоят из пружинного блока, войлочного настила, нескольких слоев пенополиуретана. Материал нового поколения гипоаллергенен и экологически безопасен. Его ячеистая структура обладает повышенной прочностью и «анатомической» памятью. Не проминается, моментально восстанавливает форму.Основной лицевой чехол несъёмный, чехлы подушек – съёмные. По периметру диван декорирован кантом, который придаёт завершённость его внешнему виду. Материал обивки – ткань с бархатной текстурой. Устойчива к истиранию, выпадению ворса. Смотрится благородно и подчёркивает уникальность модели. Диван Amsterdam – идеальное сочетание высокого качества материалов и эргономичности. Привнесёт в ваш дом чувство расслабления и уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас черный, велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас черный, велюр бирюзовый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg без прострочки, велюр Teddy 011, спинка гобелен Келим, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg без прострочки, велюр Teddy 011, спинка гобелен Келим, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg без прострочки, велюр Teddy 011, спинка гобелен Келим, ножки бук

14
Настоящее фото товара Стул барный Корс-65 софт, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул барный Корс-65 софт, экокожа

6
Фотография товара Стул Ove 360 бежево-белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ove 360 бежево-белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Ove 360 бежево-белый, черный

5
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, велюр newtone forest, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр newtone forest, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 19024
4 190 ₽

Стул Olys, велюр newtone forest, металл

6
Фотография товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, темно-серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Oxville, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 9902
9 090 ₽Оптовая цена

Стул Oxville, голубой

58
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, графит, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, графит, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, графит, белый

15
Фотография товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, белый

8
В наличии 1 шт.

