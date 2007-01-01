Характеристики товара
Описание
Цена дивана зависит от его комплектации:
Длина:
170 см — 80.590₽
180 см — 82.390₽
190 см — 84.190₽
200 см — 85.990₽
210 см — 87.790₽
220 см — 89.690₽
230 см —91.490₽
240 см — 93.290₽
250 см — 95.090₽
260 см — 96.890₽
Категория ткани:
1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽
Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота900 мм
- Цветбордовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет