Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Базис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Базис, зеленый
5 оценок
78 690
Товар в корзине. Перейти
Диван Базис, зеленый - фото 1Диван Базис, зеленый - фото 2

Диван Базис, зеленый

Артикул: CH-081-952
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота900 мм
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Базис, бордовый
Фотография товара Диван Базис, бордовый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 80.590₽
180 см — 82.390₽
190 см — 84.190₽
200 см — 85.990₽
210 см — 87.790₽
220 см — 89.690₽
230 см —91.490₽
240 см — 93.290₽
250 см — 95.090₽
260 см — 96.890₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота900 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Скалетта, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скалетта, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Скалетта, темно-серый

13
Фотография товара Стол Лофт-83 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-83, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Лофт-83

52
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4906
8 990 ₽

Стул Наполеон старинный орех, деревянный

416
Фотография товара Стол обеденный Dino, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул В-610, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул В-610

51
Фотография товара Стол CORNER Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CORNER Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена

Стол CORNER Темно-серый

12
В наличии 7 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79060
6 890 ₽

Стул Tolix Soft, черный, экокожа бежевая

15
Фотография товара Стол Норд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стол Норд

38
Фотография товара Стул обеденный West коричневый NC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный West коричневый NC, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул обеденный West коричневый NC

13
В наличии 66 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол обеденный Lauri, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lauri, серый, произведённого компанией ChiedoCover
92 690
Оптовая цена

Стол обеденный Lauri, серый

7
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Brus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brus, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена

Диван Brus

13
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Диван Arial от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Arial, произведённого компанией ChiedoCover
51 290
Оптовая цена

Диван Arial

11
Фотография товара Диван Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Light, произведённого компанией ChiedoCover
36 390
Оптовая цена

Диван Light

5
Фотография товара Диван Лондон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, серый

11
Фотография товара Диван Риззо, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, коричневый

8
Настоящее фото товара Диван Риззо, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, бежевый

5
Настоящее фото товара Диван Риззо, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, светло-серый

7
Настоящее фото товара Диван Риззо, красный, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, красный

8
New
Фотография товара Диван Хелиа, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бордовый

8

Товар в корзине

Диван Базис, зеленый
Диван Базис, зеленый
78 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Скалетта, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скалетта, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Скалетта, темно-серый

13
Фотография товара Стол Лофт-83 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-83, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Лофт-83

52
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4906
8 990 ₽

Стул Наполеон старинный орех, деревянный

416
Фотография товара Стол обеденный Dino, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 16 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности