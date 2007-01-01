Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый
10 оценок
66 390
Товар в корзине. Перейти
Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый - фото 1Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый - фото 2

Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый

Артикул: CH-081-962
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый, бордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 69.190₽
180 см — 71.890₽
190 см — 74.690₽
200 см — 77.290₽
210 см — 80.090₽
220 см — 82.790₽
230 см — 85.590₽
240 см — 88.290₽
250 см — 91.000₽
260 см — 95.690₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый, бордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от85 49030
120 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика

26
В наличии 5 шт.
Хит
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стул Кроссбэк, светлый орех

36
В наличии 203 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
52 89050
105 690 ₽

Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Marinete, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, серый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Easy, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Easy, велюр черный

26
Фотография товара Стол обеденный Онур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Онур, произведённого компанией ChiedoCover
от127 290
Оптовая цена

Стол обеденный Онур

172
Фотография товара Стул Snuc M, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc M, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Стул Snuc M, хром

13
Фотография товара Стол Nord-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Nord-4, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Nord-4

63
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-серый

10

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Moseo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Moseo, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Диван Moseo

6
Фотография товара Диван Meadow 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Meadow 3, произведённого компанией ChiedoCover
169 290
Оптовая цена

Диван Meadow 3

10
Фотография товара Диван Chicago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Chicago, произведённого компанией ChiedoCover
52 490
Оптовая цена

Диван Chicago

8
Фотография товара Диван Fern от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Fern, произведённого компанией ChiedoCover
59 290
Оптовая цена

Диван Fern

15
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5
Фотография товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
133 590
Оптовая цена

Диван Need 2, 1464*730*1090мм

6
Фотография товара Диван Лондон, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, молочный

5
Фотография товара Диван Норис, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, фиолетовый

9
Настоящее фото товара Диван Риззо, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, оранжевый

7
Фотография товара Диван Хелиа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, коричневый

9

Товар в корзине

Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый
Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый
66 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от85 49030
120 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика

26
В наличии 5 шт.
Хит
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стул Кроссбэк, светлый орех

36
В наличии 203 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
52 89050
105 690 ₽

Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Marinete, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, серый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности