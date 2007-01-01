Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Норис, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Норис, розовый
11 оценок
52 790
Диван Норис, розовый - фото 1Диван Норис, розовый - фото 2Диван Норис, розовый - фото 3

Диван Норис, розовый

Артикул: CH-081-946
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота930 мм
  • Цветрозовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 54.690₽
180 см — 56.490₽
190 см — 58.290₽
200 см — 60.090₽
210 см — 61.890₽
220 см — 63.790₽
230 см — 65.590₽
240 см — 67.390₽
250 см — 69.190₽
260 см — 70.990₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Серый

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
от19 59018
23 700 ₽

Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом

59
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, зеленый

15
Фотография товара Стол Холс, стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Холс, стеклянный , произведённого компанией ChiedoCover
134 990
Оптовая цена

Стол Холс, стеклянный

58
Распродажа
Фотография товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак

58
Фотография товара Стол EAMES, белый, D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, белый, D100, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стол EAMES, белый, D100

6
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Enave, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89037
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave, светло-бежевый

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево

7
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Cтул Marcel букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Marcel букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69040
19 190 ₽

Cтул Marcel букле бежевый

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 18 шт.

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Fern от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Fern, произведённого компанией ChiedoCover
59 290
Оптовая цена

Диван Fern

15
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Диван Japan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Japan, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Диван Japan

5
Фотография товара Диван Milan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Milan, произведённого компанией ChiedoCover
39 790
Оптовая цена

Диван Milan

7
Фотография товара Диван Лондон, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, молочный

5
Фотография товара Диван Норис, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, серый

9
Фотография товара Диван Базис, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Базис, коричневый

6
Фотография товара Диван Базис, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Базис, зеленый

5
Настоящее фото товара Диван Риззо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, серый

12
Настоящее фото товара Диван Риззо, красный, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, красный

8

