Диван Базис, светло-коричневый
Диван Базис, светло-коричневый
8 оценок
78 690
Диван Базис, светло-коричневый - фото 1Диван Базис, светло-коричневый - фото 2Диван Базис, светло-коричневый - фото 3Диван Базис, светло-коричневый - фото 4

Диван Базис, светло-коричневый

Артикул: CH-081-949
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота900 мм
  • Цветсветло-коричневый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 80.590₽
180 см — 82.390₽
190 см — 84.190₽
200 см — 85.990₽
210 см — 87.790₽
220 см — 89.690₽
230 см —91.490₽
240 см — 93.290₽
250 см — 95.090₽
260 см — 96.890₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота900 мм
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

