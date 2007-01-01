Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Диван Barcelona 2-местный, светло-серый, черный
Диван Barcelona 2-местный, светло-серый, черный
12 оценок
129 09011
143 490 ₽
Диван Barcelona 2-местный, светло-серый, черный
Диван Barcelona 2-местный, светло-серый, черный

Артикул: CH-083-043
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Солидный представитель семейства диванов – 2-х местный двухсторонний диван Barselona! Для изготовления каркаса использованы деревянные бруски хвойных пород, они соединяются с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе - березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ. Надежные, хорошо зарекомендовавшие себя в производстве мебели, материалы.На каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона. Это обеспечивает достаточную упругость и необходимую мягкость основания. Подлокотники выполнены из плиты МДФ 25мм толщиной, с настилом из пенополиуретана и синтепона.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, экокожа, массив, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

