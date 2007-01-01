Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Риззо, светло-серый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Риззо, светло-серый, 2600
7 оценок
96 890
Товар в корзине. Перейти
Диван Риззо, светло-серый, 2600 - фото 1Диван Риззо, светло-серый, 2600 - фото 2Диван Риззо, светло-серый, 2600 - фото 3Диван Риззо, светло-серый, 2600 - фото 4

Диван Риззо, светло-серый, 2600

Артикул: CH-081-955
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Риззо – идеальное место для отдыха и расслабления ваших гостей. Его мягкая обивка и продуманная конструкция создают ощущение домашнего уюта, при этом диван легко впишется в любой интерьер, от классического до современного.

Ключевые преимущества для HoReCa:

• Непревзойденный комфорт: Мягкая обивка и эргономичный дизайн дарят ощущение полного расслабления.
• Универсальный стиль: Легко адаптируется к любому интерьеру, подчеркивая его уникальность.
• Долговечность и износостойкость: Материалы подобраны для интенсивного использования в профессиональной среде.
• Легкость в уходе: Материалы обивки устойчивы к загрязнениям и просты в чистке, что экономит ваше время.
• Создание атмосферы: Превращает любое пространство в уютное место для отдыха и общения.

Инвестируйте в комфорт ваших гостей и стиль вашего заведения с этим универсальным диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Loftys, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Loftys, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49046
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Loftys, серый

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стол деревянный Lorini 90 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini 90 white, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini 90 white

41
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Fall, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Fall, черный, экокожа

6
В наличии 85 шт.
Фотография товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49033
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр бежевый

26
В наличии 12 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 100, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от24 2907
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 100, Венге

12
Фотография товара Стул Wave, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wave, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена

Стул Wave, черный

5
Фотография товара Стол Кантата, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кантата, белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол Кантата, белый

9
Фотография товара Стул Munster от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Munster, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Munster

7
Фотография товара Стол обеденный Lauri, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lauri, серый, произведённого компанией ChiedoCover
92 690
Оптовая цена

Стол обеденный Lauri, серый

7
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Muss от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Muss, произведённого компанией ChiedoCover
90 690
Оптовая цена

Диван Muss

8
Фотография товара Диван Brus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brus, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена

Диван Brus

13
Фотография товара Диван Arial от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Arial, произведённого компанией ChiedoCover
51 290
Оптовая цена

Диван Arial

11
Фотография товара Диван Норис, розовый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, розовый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, розовый, 1600

11
New
Фотография товара Диван Вэнити, зеленый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, зеленый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
96 890

Диван Вэнити, зеленый, 2600

7
Фотография товара Диван Риззо, коричневый,1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, коричневый,1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, коричневый,1600

8
Фотография товара Диван Хелиа, серый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, серый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
77 290

Диван Хелиа, серый, 2000

8
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
95 690

Диван Хелиа, бежевый, 2600

7
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600

11
Фотография товара Диван Хаул, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, мятный

9

Товар в корзине

Диван Риззо, светло-серый, 2600
Диван Риззо, светло-серый, 2600
96 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Loftys, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Loftys, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49046
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Loftys, серый

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стол деревянный Lorini 90 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini 90 white, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini 90 white

41
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Fall, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Fall, черный, экокожа

6
В наличии 85 шт.
Фотография товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности