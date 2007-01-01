Характеристики товара
Описание
Стул отличается нестандартным внешним видом, сочетая в себе дубовый каркас и сиденье из прочного и износостойкого полипропилена, и подходит под различные дизайнерские решения.
Стильный и удобный стул - это отличное решение для тех, кто ищет уникальный и функциональный элемент мебели для своего дома или бизнеса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки830 мм
- Материалдерево, полипропилен
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекдерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет