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Стул Mirage, серый new

Артикул: CH-075-094
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул отличается нестандартным внешним видом, сочетая в себе дубовый каркас и сиденье из прочного и износостойкого полипропилена, и подходит под различные дизайнерские решения.

Стильный и удобный стул - это отличное решение для тех, кто ищет уникальный и функциональный элемент мебели для своего дома или бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки830 мм
  • Материалдерево, полипропилен
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет

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Стул Mirage, серый new
Стул Mirage, серый new
1 990
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