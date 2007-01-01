Характеристики товара
Описание
Коллекция диванов Лондон одна из самых часто заказываемых. Эта модель дивана прекрасно подходит как для гостиной, так и для кухни, на лоджию или на дачу.
Диваны в английском стиле – это воплощение элегантности и престижа. Мебель премиум-класса Лондон широко востребована дизайнерами интерьера, благодаря тому, что она великолепно выглядит в оригинальных принтах обивки, не имеющим аналога на рынке, а также в классической натуральной и эко-коже, микровелюре или велюре с состаренным эффектом.
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Количество мягких сидений зависит от размера дивана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Глубина900/1000 мм
- Высота930 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет