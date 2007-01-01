Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Лондон, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Лондон, молочный, 2000
5 оценок
60 090
Диван Лондон, молочный, 2000 - фото 1Диван Лондон, молочный, 2000 - фото 2Диван Лондон, молочный, 2000 - фото 3Диван Лондон, молочный, 2000 - фото 4Диван Лондон, молочный, 2000 - фото 5Диван Лондон, молочный, 2000 - фото 6Диван Лондон, молочный, 2000 - фото 7

Диван Лондон, молочный, 2000

Артикул: CH-081-941
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина900/1000 мм
  • Высота930 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Коллекция диванов Лондон одна из самых часто заказываемых. Эта модель дивана прекрасно подходит как для гостиной, так и для кухни, на лоджию или на дачу.

Диваны в английском стиле – это воплощение элегантности и престижа. Мебель премиум-класса Лондон широко востребована дизайнерами интерьера, благодаря тому, что она великолепно выглядит в оригинальных принтах обивки, не имеющим аналога на рынке, а также в классической натуральной и эко-коже, микровелюре или велюре с состаренным эффектом.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина900/1000 мм
  • Высота930 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

