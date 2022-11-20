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Диван Colt, Velutto 33, бук - фото 1Диван Colt, Velutto 33, бук - фото 2Диван Colt, Velutto 33, бук - фото 3Диван Colt, Velutto 33, бук - фото 4Диван Colt, Velutto 33, бук - фото 5Диван Colt, Velutto 33, бук - фото 6

Диван Colt, Velutto 33, бук

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Диван "Альбе"

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Материалбук

Выполненные заказы

Диван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилка
Диван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилкаДиван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилкаДиван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилкаДиван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилкаДиван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилкаДиван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилкаДиван Colt, обивка Velutto 33, ножки бук, чёрная морилка
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