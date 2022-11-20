Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Длина1200 мм
- Глубина650 мм
- Материалбук
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бурлеск
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Стол обеденный Глазго большой
Стул Сальери, бежевый велюр/ черный каркас
Стол Dora 100
Стул кухонный Бюкк
Кресло Brida бархат свтело-розовый
Стул Кодаира дуб, тон темное масло
Настенный светодиодный светильник V5005-WL Ricco