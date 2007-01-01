Характеристики товара
Описание
Универсальный диван подлокотниками впишется в каждый интерьер.
Благодаря прочному металлическому каркасу он прослужит долго даже при повышенной нагрузке.
Черный цвет обивки, подчеркнутый черной металлической рамой, отсутствие лишних деталей и прямые линии делают диван оригинальным и стильным. На нем с комфортом разместятся 2 взрослых.
Диван может быть выполнен в другом цвете
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина720 мм
- Высота700 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет