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Настоящее фото товара Диван Страйп, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Страйп
92 оценки
21 49019
26 490 ₽
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Хит

Диван Страйп

Артикул: CH-031-496
92 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван Париж от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Диван Страйп, велюр велуто люкс 38, опоры дерево, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Страйп - стильная компактная модель, которая отлично подходит для оснащения кафе, ресторанов, кофеен и лаунж-зон. Благодаря лаконичному дизайну и аккуратным формам диван легко интегрируется в современные коммерческие интерьеры.

Модель удобно использовать для создания посадочных зон вдоль стен, в небольших кафе, кофейнях и фуд-кортах. Компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство, сохраняя комфорт для гостей.

Преимущества:

- современный универсальный дизайн
- компактные размеры для плотной посадки гостей
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и зон ожидания

Диван изготавливается под проект вашего интерьера:

- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и экокожи
- возможность подобрать материал под концепцию заведения
- производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалткань, дерево
  • Материал ножекбук
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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