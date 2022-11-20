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Диван Lorien

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Диван Rew L

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Ширина870 мм
  • Длина1460 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес47 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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