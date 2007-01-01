Характеристики товара
Описание
- секция В - с широкой спинкой (длина по узкому краю 49 см, глубина без спинки 53 см, высота со спинкой 75 см, высота сиденья 45 см) — 2 шт.;
- секция А - с узкой спинкой (длина по широкому краю 95 см, глубина без спинки 53 см, высота со спинкой 75 см, высота сиденья 45 см) — 1 шт.;
- пуф без спинки (длина широкого края 95 см, длина узкого края 49 см, глубина 74 см, высота 45 см) — 1 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина3070 мм
- Глубина1030 мм
- Высота760 мм
- Вес82 кг
- Максимальная нагрузка350 кг
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материал ножекхромированный металл
- Цветоранжевый, бирюзовый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет