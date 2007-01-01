Характеристики товара
Описание
Диван Орегон: стильная функциональность для бизнес-пространств
Современный, элегантный и практичный — диван Орегон создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт и стиль. Его лаконичный дизайн сочетает в себе прочность металла и уют качественной обивки, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки, сохраняя безупречный вид
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из высококачественного материала обеспечивают удобство для гостей
✔ Современный дизайн — сочетание строгих линий и теплых оттенков создает стильный акцент в интерьере
Диван Орегон — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1850 мм
- Глубина750 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Профиль каркаса60х30 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1900 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Объём упаковки1.24 м3
- Изделия стопируютсяНет