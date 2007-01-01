Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Орегон 1850, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Орегон 1850
10 оценок
25 99033
38 490 ₽
Диван Орегон 1850 - фото 1Диван Орегон 1850 - фото 2Диван Орегон 1850 - фото 3Диван Орегон 1850 - фото 4Диван Орегон 1850 - фото 5Диван Орегон 1850 - фото 6Диван Орегон 1850 - фото 7Диван Орегон 1850 - фото 8
Хит

Диван Орегон 1850

Артикул: CH-083-427
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1850 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван Орегон: стильная функциональность для бизнес-пространств

Современный, элегантный и практичный — диван Орегон создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт и стиль. Его лаконичный дизайн сочетает в себе прочность металла и уют качественной обивки, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.

Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки, сохраняя безупречный вид
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из высококачественного материала обеспечивают удобство для гостей
✔ Современный дизайн — сочетание строгих линий и теплых оттенков создает стильный акцент в интерьере

Диван Орегон — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1850 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Профиль каркаса60х30 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1900 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки1.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Диван Орегон 1850
Диван Орегон 1850
от 25 990
38 490 ₽
В корзине

