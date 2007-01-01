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Настоящее фото товара Диван Каст Люкс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Каст Люкс, бирюзовый
9 оценок
49 090
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Диван Каст Люкс, бирюзовый - фото 1Диван Каст Люкс, бирюзовый - фото 2

Диван Каст Люкс, бирюзовый

Артикул: CH-087-378
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2230 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота830 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и элегантная модель дивана просто создана стать любимым местом для отдыха в Вашей гостиной. Модель отличается удобным механизмом еврокнижки, что позволяет легко и быстро преобразовывать диван из сидячего положения в кровать. Это особенно полезно для неожиданных гостей или для комфортного ночного отдыха. Широкие подлокотники добавляют не только стильный акцент в общий дизайн дивана, но и обеспечивают дополнительный комфорт при сидении. Они могут использоваться для отдыха рук и как поддержка при расслаблении. Массивные опоры придают дивану устойчивость и надежность. Мягкие ткани и наполнители делают использование дивана приятным и комфортным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2230 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота830 мм
  • Наполнитель подушекСинтепух
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив бука
  • Материал сиденьяткань
  • Механизмеврокнижка
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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