Характеристики товара
Описание
Стул Avella очаровывает оригинальным дизайном. Детальная архитектура приковывает внимание. Предмет хочется рассматривать, блуждая взглядом по плавным линиям, изгибам. Эргономичное мягкое сиденье словно «подвисло» в воздухе в окружении «снежных вершин». Поэтому конфигурация смотрится легко и воздушно, несмотря на солидный характер.Сочетает долю строгости и непринужденности. Захочется ли вам погрузиться в чтение или в долгую беседу в хорошей компании — стул обеспечит вам комфортную поддержку. Обнимающая спинка дает удобство кресла, создает ощущение защищенности, камерности. Стул Avella станет идеальным партнером обеденного, рабочего стола, бьюти-зоны или дополнительным местом посадки в гостиной, спальне, прихожей, бизнес-локации.Состав настила каркаса: пенополиуретан, синтепон, спанбонд. Состав настила сидения: фанерное основание, высокоэластичный пенополиуретан, синтепон.Лицевой чехол - несъемный.На нижних торцах опор – пластиковые подпятники.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасафанера
- Цветсиний
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет