Настоящее фото товара Стул Avella, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Avella, синий
11 оценок
28 890
Стул Avella, синий - фото 1Стул Avella, синий - фото 2Стул Avella, синий - фото 3Стул Avella, синий - фото 4Стул Avella, синий - фото 5Стул Avella, синий - фото 6Стул Avella, синий - фото 7Стул Avella, синий - фото 8
NEW

Стул Avella, синий

Артикул: CH-083-259
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стул Avella очаровывает оригинальным дизайном. Детальная архитектура приковывает внимание. Предмет хочется рассматривать, блуждая взглядом по плавным линиям, изгибам. Эргономичное мягкое сиденье словно «подвисло» в воздухе в окружении «снежных вершин». Поэтому конфигурация смотрится легко и воздушно, несмотря на солидный характер.Сочетает долю строгости и непринужденности. Захочется ли вам погрузиться в чтение или в долгую беседу в хорошей компании — стул обеспечит вам комфортную поддержку. Обнимающая спинка дает удобство кресла, создает ощущение защищенности, камерности. Стул Avella станет идеальным партнером обеденного, рабочего стола, бьюти-зоны или дополнительным местом посадки в гостиной, спальне, прихожей, бизнес-локации.Состав настила каркаса: пенополиуретан, синтепон, спанбонд. Состав настила сидения: фанерное основание, высокоэластичный пенополиуретан, синтепон.Лицевой чехол - несъемный.На нижних торцах опор – пластиковые подпятники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера
  • Цветсиний
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

