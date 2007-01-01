Характеристики товара
Описание
Стильный диван прекрасно впишется в любой современный интерьер. Широкие подлокотники, оснащенные хлястиками для удобства открывания, отличаются своей функциональностью и респектабельностью.У дивана есть два варианта наполнения: ППУ и независимый пружинный блок. Наполнение указывается при заказе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2480 мм
- Глубина1110 мм
- Высота1020 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Вес упаковки130 кг
- Объём упаковки2 м3
- Изделия стопируютсяНет