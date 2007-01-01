Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный
9 оценок
129 09011
143 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный - фото 1Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный - фото 2Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный - фото 3Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный - фото 4Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный - фото 5Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный - фото 6Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный - фото 7
Распродажа

Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный

Артикул: CH-083-044
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Солидный представитель семейства диванов – 2-х местный двухсторонний диван Barselona! Для изготовления каркаса использованы деревянные бруски хвойных пород, они соединяются с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе - березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ. Надежные, хорошо зарекомендовавшие себя в производстве мебели, материалы.На каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона. Это обеспечивает достаточную упругость и необходимую мягкость основания. Подлокотники выполнены из плиты МДФ 25мм толщиной, с настилом из пенополиуретана и синтепона.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, экокожа, массив, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Цветзеленый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Дорсет молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дорсет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дорсет молочный

49
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, светлое дерево

14
Фотография товара Стол АРКОС 8-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 8-2, произведённого компанией ChiedoCover
33 690
Оптовая цена

Стол АРКОС 8-2

44
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый

13
Фотография товара Cтол МОДЕРН, 2000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
63 290
Оптовая цена

Cтол МОДЕРН, 2000x1000

46
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

55
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D1200

40
Фотография товара Стул 06113АМ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ желтый

60
В наличии 193 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол ВЕГА D100 Черный, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ВЕГА D100 Черный, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 39052
23 690 ₽

Стол ВЕГА D100 Черный, стекло/ черный каркас

13
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул без подлокотников, металл, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул без подлокотников, металл, желтый

5

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Chicago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Chicago, произведённого компанией ChiedoCover
52 490
Оптовая цена

Диван Chicago

8
Фотография товара Диван Hella от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Hella, произведённого компанией ChiedoCover
137 190
Оптовая цена

Диван Hella

13
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5
Фотография товара Диван Норис, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, бежевый, 1600

8
Фотография товара Диван Норис, фиолетовый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, фиолетовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
60 090

Диван Норис, фиолетовый, 2000

9
Фотография товара Диван Норис, серый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, серый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
70 990

Диван Норис, серый, 2600

9
Фотография товара Диван Вэнити, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Вэнити, бежевый, 1600

14
Фотография товара Диван Риззо, оранжевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, оранжевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
85 990

Диван Риззо, оранжевый, 2000

7
Фотография товара Диван Риззо, молочный, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
85 990

Диван Риззо, молочный, 2000

12
New
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, серый, черный

6

Товар в корзине

Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный
Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный
129 090
143 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Дорсет молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дорсет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дорсет молочный

49
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, светлое дерево

14
Фотография товара Стол АРКОС 8-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 8-2, произведённого компанией ChiedoCover
33 690
Оптовая цена

Стол АРКОС 8-2

44
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности