Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, молочный, 2000
6 оценок
77 290
Товар в корзине. Перейти
Диван Хелиа, молочный, 2000 - фото 1Диван Хелиа, молочный, 2000 - фото 2Диван Хелиа, молочный, 2000 - фото 3Диван Хелиа, молочный, 2000 - фото 4Диван Хелиа, молочный, 2000 - фото 5

Диван Хелиа, молочный, 2000

Артикул: CH-081-965
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Главная особенность диванов и кресел из серии Хелиа - это элегантные фактурные драпировки, которые поддерживают тренд 2025-26 на объемность в дизайне интерьера. Вы можете заказать диваны в любом размере и цвета, а также кровати, стулья, кресла и пуфы в этом стиле.

Дизайнеры, с которыми мы сотрудничаем, часто выбирают именно мягкую мебель из линейки Хелиа для интерьеров в стиле конструктивизма, современного модерна, минимализма, хай-тек и неоклассики.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Сент-Джонс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сент-Джонс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Сент-Джонс, серый

31
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стол обеденный Кричев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от88 090
Оптовая цена

Стол обеденный Кричев

75
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый

8
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стул Ruse, каркас серебро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Ruse, каркас серебро, коричневый

10
Настоящее фото товара Стол Echo Haven, серый, произведённого компанией ChiedoCover
64 890
Оптовая цена

Стол Echo Haven, серый

6
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
Фотография товара Стол на тумбе Оливер белый, лиственница горная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол на тумбе Оливер белый, лиственница горная, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена

Стол на тумбе Оливер белый, лиственница горная

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, черный каркас

8
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Moseo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Moseo, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Диван Moseo

6
Фотография товара Диван Muss от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Muss, произведённого компанией ChiedoCover
90 690
Оптовая цена

Диван Muss

8
Фотография товара Диван Japan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Japan, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Диван Japan

5
Фотография товара Диван Норис, фиолетовый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, фиолетовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
60 090

Диван Норис, фиолетовый, 2000

9
Фотография товара Диван Базис, коричневый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, коричневый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
96 890

Диван Базис, коричневый, 2600

6
Фотография товара Диван Риззо, светло-серый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, светло-серый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
96 890

Диван Риззо, светло-серый, 2600

7
Фотография товара Диван Риззо, оранжевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, оранжевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
85 990

Диван Риззо, оранжевый, 2000

7
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бежевый, кант черный, 1600

11
New
Фотография товара Диван Хаул, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, светло-серый

5
Фотография товара Диван Хаул, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, кремовый

14

Товар в корзине

Диван Хелиа, молочный, 2000
Диван Хелиа, молочный, 2000
77 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Сент-Джонс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сент-Джонс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Сент-Джонс, серый

31
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стол обеденный Кричев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от88 090
Оптовая цена

Стол обеденный Кричев

75
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый

8
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности