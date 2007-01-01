Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, бордовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, бордовый, 2000
8 оценок
77 290
Диван Хелиа, бордовый, 2000 - фото 1Диван Хелиа, бордовый, 2000 - фото 2Диван Хелиа, бордовый, 2000 - фото 3Диван Хелиа, бордовый, 2000 - фото 4Диван Хелиа, бордовый, 2000 - фото 5Диван Хелиа, бордовый, 2000 - фото 6
NEW

Диван Хелиа, бордовый, 2000

Артикул: CH-081-960
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Главная особенность диванов и кресел из серии Хелиа - это элегантные фактурные драпировки, которые поддерживают тренд 2025-26 на объемность в дизайне интерьера. Вы можете заказать диваны в любом размере и цвета, а также кровати, стулья, кресла и пуфы в этом стиле.

Дизайнеры, с которыми мы сотрудничаем, часто выбирают именно мягкую мебель из линейки Хелиа для интерьеров в стиле конструктивизма, современного модерна, минимализма, хай-тек и неоклассики.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

