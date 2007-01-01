Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, серый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, серый, 2000
8 оценок
77 290
Товар в корзине. Перейти
Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 1Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 2Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 3Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 4Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 5Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 6Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 7Диван Хелиа, серый, 2000 - фото 8

Диван Хелиа, серый, 2000

Артикул: CH-081-963
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Главная особенность диванов и кресел из серии Хелиа - это элегантные фактурные драпировки, которые поддерживают тренд 2025-26 на объемность в дизайне интерьера. Вы можете заказать диваны в любом размере и цвета, а также кровати, стулья, кресла и пуфы в этом стиле.

Дизайнеры, с которыми мы сотрудничаем, часто выбирают именно мягкую мебель из линейки Хелиа для интерьеров в стиле конструктивизма, современного модерна, минимализма, хай-тек и неоклассики.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

