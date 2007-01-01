Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Лондон, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Лондон, горчичный
7 оценок
52 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Лондон, горчичный - фото 1Диван Лондон, горчичный - фото 2Диван Лондон, горчичный - фото 3
NEW

Диван Лондон, горчичный

Артикул: CH-081-939
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900/1000 мм
  • Высота930 мм
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Adirondack
Фотография товара Диван лофт Adirondack от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Меланин
Фотография товара Диван лофт Меланин от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 54.690₽
180 см — 56.490₽
190 см — 58.290₽
200 см — 60.090₽
210 см — 61.890₽
220 см — 63.790₽
230 см — 65.590₽
240 см — 67.390₽
250 см — 69.190₽
260 см — 70.990₽

Механизм Спартак + 25.290₽ к цене
Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90/100 см, высота — 80 см

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900/1000 мм
  • Высота930 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 29025
13 690 ₽

Стул Венера диамант велюр коричневый

11
В наличии 61 шт.
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1500x800

43
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, экокожа

12
Фотография товара Стол АРКОС 6-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-2, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-2

39
Фотография товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки

26
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 59033
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, Оникс/ черный

41
В пути 49 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Solstice, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solstice, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 99035
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Solstice, серый new

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Натур, произведённого компанией ChiedoCover
от20 79023
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Натур

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69045
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW белый

26
В наличии 151 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 23 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 23, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 23

35

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Moseo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Moseo, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Диван Moseo

6
Фотография товара Диван Tott от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tott, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
Оптовая цена

Диван Tott

15
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Диван Breeze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена

Диван Breeze

5
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5
Фотография товара Диван Idyll 2, 1300*670*830мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Idyll 2, 1300*670*830мм, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена

Диван Idyll 2, 1300*670*830мм

5
Фотография товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
133 590
Оптовая цена

Диван Need 2, 1464*730*1090мм

6
Фотография товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
153 190
Оптовая цена

Диван Need 2, 2000*730*1090мм

8
Фотография товара Диван Лондон, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, молочный

5
Фотография товара Диван Лондон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, серый

11

Товар в корзине

Диван Лондон, горчичный
Диван Лондон, горчичный
52 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 29025
13 690 ₽

Стул Венера диамант велюр коричневый

11
В наличии 61 шт.
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1500x800

43
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, экокожа

12
Фотография товара Стол АРКОС 6-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-2, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-2

39

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности