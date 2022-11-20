Товар в корзине. Перейти
Стол Сканди К 90, Натур - фото 1Стол Сканди К 90, Натур - фото 2

Стол Сканди К 90, Натур

Артикул: CH-052-935
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 150
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Стол складной Раунд 150

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, белый с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от40 79017
48 990 ₽Оптовая цена

Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, белый с патиной

35
Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый

49
Стол обеденный Oxville, натуральный орехНастоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Стол Messi Topalit 80, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена

Стол Messi Topalit 80, серебро

37
Стол обеденный ХикметНастоящее фото товара Стол обеденный Хикмет, произведённого компанией ChiedoCover
89 490
Оптовая цена

Стол обеденный Хикмет

106
Стол Кловис кианит / белыйНастоящее фото товара Стол Кловис кианит / белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена

Стол Кловис кианит / белый

40
Стол Анселм мрамор серый / белыйНастоящее фото товара Стол Анселм мрамор серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стол Анселм мрамор серый / белый

42
Стол деревянный Джил крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Джил крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
49 790
Оптовая цена

Стол деревянный Джил крем с золотой патиной

31
В наличии 6 шт.
Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый

49
Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белыйНастоящее фото товара Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 090
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 122 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик серебряныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик черныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69053
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 427 шт.
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белыйНастоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 565
Оптовая цена

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

343
В наличии 132 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый

33
Распродажа
Стол раздвижной One, дуб каньон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп

37
Стол Solution, круглый, белый/ черныйНастоящее фото товара Стол Solution, круглый, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стол Solution, круглый, белый/ черный

43
Стол Раймунд венге / белыйНастоящее фото товара Стол Раймунд венге / белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Стол Раймунд венге / белый

40
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стол Энлей 60 метрополитан грей, черныйНастоящее фото товара Стол Энлей 60 метрополитан грей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8908
8 560 ₽Оптовая цена

Стол Энлей 60 метрополитан грей, черный

50
В наличии 15 шт.
Распродажа
Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белыйНастоящее фото товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 99013
24 990 ₽Оптовая цена

Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый

44
В наличии 1 шт.
Стол обеденный Олсон Мини 100, венге, слоновая костьНастоящее фото товара Стол обеденный Олсон Мини 100, венге, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стол обеденный Олсон Мини 100, венге, слоновая кость

13
Стол обеденный Олсон Мини 90, венгеНастоящее фото товара Стол обеденный Олсон Мини 90, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол обеденный Олсон Мини 90, венге

5
NewРаспродажа
Стол Монте К 100, Орех/Слоновая костьНастоящее фото товара Стол Монте К 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 29016
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 100, Орех/Слоновая кость

15
В наличии 3 шт.
New
Стол Тор, круглый, дуб светлыйНастоящее фото товара Стол Тор, круглый, дуб светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стол Тор, круглый, дуб светлый

12
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Стол Сканди К 90, Натур
Стол Сканди К 90, Натур
от 22 990
26 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 122 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик серебряныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.