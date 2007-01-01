Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Лондон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Лондон, молочный
5 оценок
52 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Лондон, молочный - фото 1Диван Лондон, молочный - фото 2Диван Лондон, молочный - фото 3

Диван Лондон, молочный

Артикул: CH-081-941
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900/1000 мм
  • Высота930 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван 3-х местный Сорренто
Фотография товара Диван 3-х местный Сорренто от компании ChiedoCover.
Следующий Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге
Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 54.690₽
180 см — 56.490₽
190 см — 58.290₽
200 см — 60.090₽
210 см — 61.890₽
220 см — 63.790₽
230 см — 65.590₽
240 см — 67.390₽
250 см — 69.190₽
260 см — 70.990₽

Механизм Спартак + 25.290₽ к цене
Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90/100 см, высота — 80 см

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900/1000 мм
  • Высота930 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол круглый 0,9 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Стол круглый 0,9 раздвижной

49
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29022
4 190 ₽

Стул Olys, зеленый

6
Настоящее фото товара Стол Denver, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол Denver

46
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр Ginger 021/спинка STEP 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр Ginger 021/спинка STEP 02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9902
7 090 ₽

Стул Тони, велюр Ginger 021/спинка STEP 02

53
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1300x900, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1300x900

36
Фотография товара Кресло Groovy Chair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Groovy Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло Groovy Chair

54
Фотография товара Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол обеденный Flow Zone, D100, столешница МДФ, бук, металл, черный

15
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Ува N, орех/ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, орех/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Ува N, орех/ желтый

32
Распродажа
Фотография товара Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89018
33 690 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый

8
Фотография товара Стул 06113АМ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ желтый

60
В наличии 188 шт.

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Moseo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Moseo, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Диван Moseo

6
Фотография товара Диван Fern от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Fern, произведённого компанией ChiedoCover
59 290
Оптовая цена

Диван Fern

15
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Диван Japan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Japan, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Диван Japan

5
Фотография товара Диван Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Light, произведённого компанией ChiedoCover
36 390
Оптовая цена

Диван Light

5
Фотография товара Диван Loop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Loop, произведённого компанией ChiedoCover
58 890
Оптовая цена

Диван Loop

15
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5
Фотография товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм, произведённого компанией ChiedoCover
46 190
Оптовая цена

Диван Idyll 2, 1400*770*900мм

5
Фотография товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
133 590
Оптовая цена

Диван Need 2, 1464*730*1090мм

6
New
Фотография товара Диван Лондон, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, горчичный

7

Товар в корзине

Диван Лондон, молочный
Диван Лондон, молочный
52 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол круглый 0,9 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Стол круглый 0,9 раздвижной

49
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29022
4 190 ₽

Стул Olys, зеленый

6
Настоящее фото товара Стол Denver, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол Denver

46
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр Ginger 021/спинка STEP 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр Ginger 021/спинка STEP 02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9902
7 090 ₽

Стул Тони, велюр Ginger 021/спинка STEP 02

53

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности