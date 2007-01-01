Характеристики товара
Описание
Диван Адирондак: индустриальная элегантность для бизнес-пространств
Современный, лаконичный и стильный — диван Адирондак создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны индивидуальность и комфорт. Его минималистичный дизайн сочетает прочность металлического каркаса и уют мягкой обивки, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с зигзагообразными элементами обеспечивает исключительную надежность
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из качественного материала создают уютную атмосферу для отдыха
✔ Современная эстетика — лаконичный дизайн с четкими линиями подчеркивает стиль вашего пространства
Диван "Адирондак" — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны индивидуальность и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина700 мм
- Высота780 мм
- Толщина профиля40 х 40 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет