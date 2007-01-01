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Настоящее фото товара Диван лофт Адирондак, произведённого компанией ChiedoCover
Диван лофт Адирондак
61 оценка
19 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван лофт Адирондак

Артикул: CH-009-283
61 оценка
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота780 мм
  • Толщина профиля40 х 40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Адирондак: индустриальная элегантность для бизнес-пространств

Современный, лаконичный и стильный — диван Адирондак создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны индивидуальность и комфорт. Его минималистичный дизайн сочетает прочность металлического каркаса и уют мягкой обивки, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.

Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с зигзагообразными элементами обеспечивает исключительную надежность
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из качественного материала создают уютную атмосферу для отдыха
✔ Современная эстетика — лаконичный дизайн с четкими линиями подчеркивает стиль вашего пространства

Диван "Адирондак" — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны индивидуальность и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота780 мм
  • Толщина профиля40 х 40 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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