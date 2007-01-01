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Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lady пластик серо-зеленый
26 оценок
5 49046
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Lady пластик серо-зеленый - фото 1Стул Lady пластик серо-зеленый - фото 2Стул Lady пластик серо-зеленый - фото 3
Распродажа

Стул Lady пластик серо-зеленый

Артикул: CH-016-883
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Lady серо-зеленый ножки из окрашенного металла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки20.05 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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