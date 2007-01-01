Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Диван Хелиа, бежевый, кант черный
Диван Хелиа, бежевый, кант черный
11 оценок
66 390
Диван Хелиа, бежевый, кант черный

Артикул: CH-081-967
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый, черный
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 69.190₽
180 см — 71.890₽
190 см — 74.690₽
200 см — 77.290₽
210 см — 80.090₽
220 см — 82.790₽
230 см — 85.590₽
240 см — 88.290₽
250 см — 91.000₽
260 см — 95.690₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

66 390
